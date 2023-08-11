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Квартиры по программе реновации получили более 128 тысяч жителей Москвы

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что более 128 тыс. жителей столицы получили квартиры по программе реновации.
Квартиры по программе реновации получили более 128 тысяч жителей Москвы
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» Бочкарёв отметил, что это программа мирового масштаба.

«Мы прошли путь запуска этой программы. Что это означает? Сами строительные объекты, которые появляются на улицах города Москвы, это вершина айсберга тех задач, которые решает город для того, чтобы они там появились», — сказал вице-мэр.

По его словам, в рамках работ проводится планирование территории, проектирование систем обеспечения электроэнергией, водоснабжением, канализацией, системами транспорта, готовятся стартовые площадки.

Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Лосиноостровский, на Тайнинской улице, ввели в эксплуатацию дом по программе реновации.

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