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Специалист Кулишенко: на занятия физкультурой достаточно тратить не более семи часов в неделю

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Декан факультета физической культуры Государственного университета просвещения Ирина Кулишенко заявила, что физические упражнения хорошо влияют на здоровье.
Специалист Кулишенко: на занятия физкультурой достаточно тратить не более семи часов в неделю
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«Еженедельная двигательная активность по пять — семь часов — вполне оптимально. Сюда должны быть включены упражнения на развитие и поддержание дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма, силовые упражнения для поддержания основных групп мышц. Уровень активности следует подбирать с учётом состояния здоровья», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, пешие прогулки также благотворно влияют на организм.

Кроме того, рекомендуется придерживаться рационального питания.

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