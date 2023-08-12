Специалист Кулишенко: на занятия физкультурой достаточно тратить не более семи часов в неделю

Декан факультета физической культуры Государственного университета просвещения Ирина Кулишенко заявила, что физические упражнения хорошо влияют на здоровье.

«Еженедельная двигательная активность по пять — семь часов — вполне оптимально. Сюда должны быть включены упражнения на развитие и поддержание дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма, силовые упражнения для поддержания основных групп мышц. Уровень активности следует подбирать с учётом состояния здоровья», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, пешие прогулки также благотворно влияют на организм.

Кроме того, рекомендуется придерживаться рационального питания.

Ранее врач-кардиолог Алексей Фёдоров заявил, что за давлением нужно следить даже при хорошем самочувствии.