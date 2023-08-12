В МЧС рассказали о работах по спасению туристов в Кабардино-Балкарии

В пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарской республике RT рассказали о работах, которые проводятся для спасения туристов, попавших под камнепад.

«В 8:40 только вертушка вылетела, забрала спасателей и туда направилась. Они там поэтапно будут их (туристов. — RT) снимать и отрабатывать», — рассказали в ведомстве.

Также известно об одном погибшем туристе.

«По факту, сейчас один погибший, остальные пострадавшие. Это предварительная информация», — уточнили в пресс-службе.

Ранее появилась информация, что в горах Кабардино-Балкарии под камнепад попали две группы туристов.

Предварительно, пострадали пять человек из шести в одной тургруппе. Также под камнепад попала вторая группа из трёх туристов. Среди них тоже есть пострадавшие.