МЧС задействовало вертолёт для эвакуации пострадавших при камнепаде в горах КБР
В МЧС России заявили, что вертолёт вылетел для эвакуации туристов, пострадавших в результате камнепада в горах в Кабардино-Балкарии.
- globallookpress.com
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«К местонахождению туристов вылетел вертолёт со спасателями МЧС России на борту», — отмечается в заявлении.
Ранее в МЧС уточнили, что в горах Кабардино-Балкарии под камнепад попали две группы туристов.
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