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МЧС задействовало вертолёт для эвакуации пострадавших при камнепаде в горах КБР

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В МЧС России заявили, что вертолёт вылетел для эвакуации туристов, пострадавших в результате камнепада в горах в Кабардино-Балкарии.
МЧС задействовало вертолёт для эвакуации пострадавших при камнепаде в горах КБР
  • globallookpress.com

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«К местонахождению туристов вылетел вертолёт со спасателями МЧС России на борту», — отмечается в заявлении.

Ранее в МЧС уточнили, что в горах Кабардино-Балкарии под камнепад попали две группы туристов.

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