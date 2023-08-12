МЧС задействовало вертолёт для эвакуации пострадавших при камнепаде в горах КБР

В МЧС России заявили, что вертолёт вылетел для эвакуации туристов, пострадавших в результате камнепада в горах в Кабардино-Балкарии.

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Об этом говорится в Telegram ведомства. «К местонахождению туристов вылетел вертолёт со спасателями МЧС России на борту», — отмечается в заявлении. Ранее в МЧС уточнили, что в горах Кабардино-Балкарии под камнепад попали две группы туристов.