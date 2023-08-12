Матвиенко: мастерство военных лётчиков России позволяет эффективно решать задачи СВО

Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравительную телеграмму по случаю профессионального праздника Военно-воздушных сил России, отметив, что мастерство военных лётчиков позволяет эффективно решать задачи специальной военной операции.

Об этом говорится на сайте Совфеда.

Матвиенко отметила, что сегодня военные лётчики на высшем уровне выполняют свой долг по обеспечению безопасности России.

«Их самоотверженность, мастерство, преданность Родине позволяют эффективно решать специальные задачи, противостоять новым вызовам и угрозам», — говорится в телеграмме.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил десантников с Днём ВДВ и отметил их мужество и отвагу в зоне СВО.