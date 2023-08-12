Матвиенко: мастерство военных лётчиков России позволяет эффективно решать задачи СВО
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Совфеда.
Матвиенко отметила, что сегодня военные лётчики на высшем уровне выполняют свой долг по обеспечению безопасности России.
«Их самоотверженность, мастерство, преданность Родине позволяют эффективно решать специальные задачи, противостоять новым вызовам и угрозам», — говорится в телеграмме.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил десантников с Днём ВДВ и отметил их мужество и отвагу в зоне СВО.