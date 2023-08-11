Остеопат Борисенко посоветовал воздержаться от употребления сладостей в жару
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В беседе с Life.ru эксперт посоветовал носить свободную одежду и не выходить на улицу с 11:00 до 17:00.
Нежелательны в жару и интенсивные физические нагрузки.
«Помещение, в котором вы находитесь, должно проветриваться — при этом постарайтесь исключить сквозняки. Обеспечьте поток свежего воздуха, можно занавесить шторы или разместить таз с холодной водой в комнате, это увлажнит воздух, и дышать будет легче», — добавил Борисенко.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.