Остеопат Борисенко посоветовал воздержаться от употребления сладостей в жару

Остеопат Юрий Борисенко рассказал, что в жаркую погоду важно контролировать питание, например, воздержаться от чрезмерного употребления мучного и сладкого. Он также рекомендовал пить воду, причём не холодную.

В беседе с Life.ru эксперт посоветовал носить свободную одежду и не выходить на улицу с 11:00 до 17:00.

Нежелательны в жару и интенсивные физические нагрузки.

«Помещение, в котором вы находитесь, должно проветриваться — при этом постарайтесь исключить сквозняки. Обеспечьте поток свежего воздуха, можно занавесить шторы или разместить таз с холодной водой в комнате, это увлажнит воздух, и дышать будет легче», — добавил Борисенко.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.