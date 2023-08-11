Правозащитники просят ужесточить обвинение фигуранту дела об убийстве Дугиной

Российские правозащитники Иван Мельников и Мира Тэрада обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой переквалифицировать обвинение бывшему сотруднику ГИБДД Ивану Рыбину, фигуранту дела об убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Копия обращения имеется в распоряжении RT.

«Просим провести проверку на предмет наличия оснований для выдвижения более тяжких обвинений, как минимум по ч. 3 ст. 286 УК РФ, а также проверку на предмет непосредственной причастности к убийству указанного гражданина (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и ст. 290 УК РФ (получение взятки), так как, согласно материалам дела, Рыбин систематически «пробивал» информацию о тех или иных гражданах за вознаграждение, а в результате одного из эпизодов предоставленные экс-полицейским данные попали в руки организаторов преступления против Дарьи Дугиной, что повлекло за собой гибель девушки», — говорится в обращении правозащитников.

В беседе с RT Иван Мельников пояснил, что, по имеющейся у него информации, органами следствия Рыбину инкриминируется обвинение в двух преступлениях по не тяжким статьям — в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК РФ).

«По этим статьям ему грозит всего лишь до четырёх лет лишения свободы по каждому из эпизодов, а учитывая признание вины и судебную практику, он может отделаться условным наказанием. Мы считаем выдвинутые обвинения чрезмерно мягкими», — заявил собеседник RT.

Иван Рыбин ранее признался, что передавал за вознаграждение информацию о погибшей Дарье Дугиной.

Убийство Дарьи Дугиной было совершено 20 августа 2022 года. Под днище её автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда Дарья ехала на машине с фестиваля «Традиция» в Подмосковье.

Председатель СК заявил, что полицейский собирал информацию о семье Дугиной из системы Госавтоинспекции.