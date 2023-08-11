Регистрировавшую украинцев для получения гражданства в России банду раскрыли в Москве

Московские правоохранители раскрыли банду, которая регистрировала украинцев ДНР для упрощённого получения гражданства России.

Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

В эту группировку, в частности, входили не менее семи граждан России и Молдавии.

Отмечается, что они искали украинцев, которые хотят получить российское гражданство, но не имеют на это оснований.

«Вину они признали в полном объёме и дали признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения», — приводит РИА Новости слова Ивановой.

Ранее стало известно, что УФСБ России по Волгоградской области задержала преступную группу, которую подозревают в даче взятки налоговому инспектору в Краснодаре и посредничестве во взяточничестве.