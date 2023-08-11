МИД: Россия привержена недопустимости ядерной войны, но делает всё для защиты суверенитета

Россия исходит из того, что в условиях ядерной войны не может быть победителей и такая война недопустима, но делает всё для защиты своего суверенитета, заявили в российском МИД.

«Руководство нашей страны твёрдо привержено принципу недопустимости ядерной войны. Исходим из того, что в такой войне не может быть победителей и она не должна быть развязана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против России или её союзников относится к числу высших государственных приоритетов.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что тень ядерной войны вновь нависла над миром.

Также в Белом доме заявили, что отсутствие диалога США и КНР по ядерному оружию играет дестабилизирующую роль.