МИД: Россия привержена недопустимости ядерной войны, но делает всё для защиты суверенитета
- РИА Новости
«Руководство нашей страны твёрдо привержено принципу недопустимости ядерной войны. Исходим из того, что в такой войне не может быть победителей и она не должна быть развязана», — говорится в сообщении.
Отмечается, что гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против России или её союзников относится к числу высших государственных приоритетов.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что тень ядерной войны вновь нависла над миром.
Также в Белом доме заявили, что отсутствие диалога США и КНР по ядерному оружию играет дестабилизирующую роль.