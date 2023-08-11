Губернатор Тюменской области вручил награды спортсменам в преддверии Дня физкультурника
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.
В ведомстве отметили, что губернатор вручил награды Министерства спорта России 11 работникам спортивных организаций, а также удостоверения мастеров спорта 14 атлетам.
Александр Моор заявил, что Тюменская область является одним из самых спортивных регионов страны.
«Мы и далее будем делать всё необходимое для сохранения высокого престижа нашей спортивной отрасли», — добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что по случаю Дня физкультурника в субботу, 12 августа, в парках Москвы пройдут спортивные мероприятия.