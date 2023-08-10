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В столичных парках отпразднуют День физкультурника 12 августа

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В парках Москвы пройдут спортивные мероприятия по случаю Дня физкультурника в субботу, 12 августа.
В столичных парках отпразднуют День физкультурника 12 августа

Об этом сообщает телеканал «360».

Так, в Таганском парке гостей познакомят с самообороной вьетнамского боевого искусства там куи, а также помогут освоить брейк-данс и бачату.

В Воронцовском парке пройдёт турнир по волейболу, в парке «Красная Пресня» состоится Кубок префекта Центрального административного округа по мини-футболу, а в парке «Дубки» можно посетить тренировки по хоккею.

Ранее сообщалось, что в усадьбе Захарово музея-заповедника Александра Пушкина и одноимённом парке в Одинцове литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» пройдёт 19 августа.

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