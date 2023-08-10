В столичных парках отпразднуют День физкультурника 12 августа
Об этом сообщает телеканал «360».
Так, в Таганском парке гостей познакомят с самообороной вьетнамского боевого искусства там куи, а также помогут освоить брейк-данс и бачату.
В Воронцовском парке пройдёт турнир по волейболу, в парке «Красная Пресня» состоится Кубок префекта Центрального административного округа по мини-футболу, а в парке «Дубки» можно посетить тренировки по хоккею.
Ранее сообщалось, что в усадьбе Захарово музея-заповедника Александра Пушкина и одноимённом парке в Одинцове литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» пройдёт 19 августа.