В усадьбе Захарово музея-заповедника Александра Пушкина и одноимённом парке в Одинцове состоится литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» 19 августа.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках фестиваля запланировано более 50 мероприятий, в том числе концерты, поэтические перформансы, детские спектакли и мастер-классы.

Фестиваль в усадьбе пройдёт в восьмой раз. В прошлом году его посетили 15 тыс. человек.

Режиссёр Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин стали идеологами и составителями программы мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде впервые состоялся фестиваль спорта Ironstar Nizhny Novgorod 2023. Его участниками стали 2 тыс. человек из 58 регионов России.