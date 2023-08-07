В Нижнем Новгороде 2000 человек приняли участие в фестивале спорта Ironstar
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Фестиваль начался с заплывов на открытой воде Swimstar на дистанциях одна и две морские мили в акватории Гребного канала. Также состоялся детский забег Starkids и женский забег Ironlady.
Во второй день прошли соревнования на дистанциях 113 км и Olympic.
Плавательный этап обеих дистанций был организован в акватории Гребного канала, велогонка — по центральным улицам города мимо стен Нижегородского Кремля, вдоль набережной реки Волги и главных достопримечательностей города, а беговой этап завершился на набережной Гребного канала.
«Гонки были зрелищными, в том числе и благодаря красотам города, которые окружали атлетов на протяжении всех дистанций. Мы рады открыть для себя и наших участников Нижний Новгород и ждём новой встречи в следующем году», — заявил гендиректор Ironstar Владимир Шейкин.
Фестиваль состоялся при поддержке правительства и Министерства спорта Нижегородской области.