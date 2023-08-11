Узнать больше

В Тюменской области установили ещё 32 вышки сотовой связи для охвата дальних сёл и деревень

Короткая ссылка
В Тюменской области с начала 2023 года установили 32 базовые станции сотовой связи в отдалённых сёлах и деревнях региона, благодаря чему почти пять тысяч человек получили доступ к мобильному интернету и голосовой связи 4G/LTE.
В Тюменской области установили ещё 32 вышки сотовой связи для охвата дальних сёл и деревень
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

До конца текущего года вышки планируется установить ещё в 27 удалённых населённых пунктах.

«Адресная программа формируется с учётом мнения граждан, которые голосуют за свои сёла и деревни как онлайн на портале «Госуслуги», так и очно, направляя письма в Минцифры России», — прокомментировал директор Департамента информатизации региона Станислав Логинов.

По его словам, идёт активное голосование за подключение населённых пунктов в 2024 году.

Ранее руководитель продукта «Интернет» B2C-сегмента компании «Дом.ру» Екатерина Кривошеева рассказала, как улучшить качество интернета на даче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить