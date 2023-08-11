В Тюменской области установили ещё 32 вышки сотовой связи для охвата дальних сёл и деревень
- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru.
До конца текущего года вышки планируется установить ещё в 27 удалённых населённых пунктах.
«Адресная программа формируется с учётом мнения граждан, которые голосуют за свои сёла и деревни как онлайн на портале «Госуслуги», так и очно, направляя письма в Минцифры России», — прокомментировал директор Департамента информатизации региона Станислав Логинов.
По его словам, идёт активное голосование за подключение населённых пунктов в 2024 году.
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