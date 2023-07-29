Специалист Кривошеева рассказала, как улучшить качество интернета на даче

Руководитель продукта «Интернет» B2C-сегмента компании «Дом.ру» Екатерина Кривошеева выразила мнение, что для улучшения качества интернета на даче можно выбрать крупного провайдера и отправить ему заявки на подключение от всех жителей населённого пункта.

«Если провайдеров, предлагающих проводное подключение, в вашем поселении нет, то оставьте заявки на его проведение в крупных компаниях. Часто провайдеры рассматривают количество запросов из разных населённых пунктов и достраивают сеть там, где отслеживается высокий спрос на услуги», — сказала она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, спутниковый интернет в сельской местности может быть недостаточно стабильным и это довольно дорогой вариант.

Вторым способом обеспечения качественной связи Кривошеева назвала роутер с поддержкой сим-карты.

«Если отключение электричества не редкость в вашем поселении, то сначала необходимо обезопасить свои бытовые приборы от скачков напряжения и приобрести генератор или аккумулятор для внешнего питания дома. Затем можно рассмотреть покупку автономного роутера», — добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что около 350 тыс. раз с начала 2023 года на московских автовокзалах, автостанциях, речных вокзалах воспользовались бесплатным городским Wi-Fi.