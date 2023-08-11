Буксир доставил аварийный танкер «Сиг» в порт Аксай для ремонта

Буксировка танкера «Сиг», который получил пробоину после атаки украинской армии у Керченского пролива, завершилась. Его доставили в порт Аксай Ростовской области для проведения ремонтных работ.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Морскую спасательную службу.

Сообщается, что устранением последствий атаки ВСУ по танкеру занималась аварийно-спасательная партия Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы.

«Судно после буксировки ошвартовано к причалу «Красный моряк» в порту Аксай. Судовладелец подтвердил окончание аварийно-спасательных работ по факту прихода «Сиг» к месту ремонта», — говорится в заявлении.

Специалисты собрали 82 куб. м нефтеводяной эмульсии и около 600 кг замазученной теплоизоляционной обшивки. Морспасслужба использовала более 800 кг биосорбента и не допустила загрязнения акватории за пределами судна.

Ранее сообщалось, что танкер «Сиг» отбуксируют на судоремонтное предприятие. Судно получило пробоину с правого борта в районе машинного отделения в ночь на 5 августа в результате атаки морского БПЛА.