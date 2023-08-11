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В Кировской области более 300 студентов начнут обучение в сфере машиностроения в 2024 году

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В Кировской области в 2024 году для более чем 300 студентов запустят программы «Профессионалитета» в отрасли «Машиностроение».
В Кировской области более 300 студентов начнут обучение в сфере машиностроения в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

Председатель правительства региона Светлана Шумайлова отметила, что федеральный проект «Профессионалитет» позволит сблизить образовательные организации и работодателей, готовить квалифицированных специалистов по рабочим специальностям.

В 2026 году количество обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в рамках проекта должно увеличиться до 700 человек.

Ранее НСН сообщала, что в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) впервые состоится Всероссийский форум среднего профессионального образования. Форум пройдёт в Гостином Дворе 17—18 августа.

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