В Кировской области более 300 студентов начнут обучение в сфере машиностроения в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43.
Председатель правительства региона Светлана Шумайлова отметила, что федеральный проект «Профессионалитет» позволит сблизить образовательные организации и работодателей, готовить квалифицированных специалистов по рабочим специальностям.
В 2026 году количество обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в рамках проекта должно увеличиться до 700 человек.
Ранее НСН сообщала, что в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) впервые состоится Всероссийский форум среднего профессионального образования. Форум пройдёт в Гостином Дворе 17—18 августа.