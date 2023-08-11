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Адвокат Ярмуш предложила ввести аналог ОСАГО для транспортных средств курьеров

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Анастасия Румянцева
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT предложение обязать сервисы, занимающиеся доставкой, возмещать ущерб, который нанесли гражданам курьеры этих компаний с использованием электротранспорта.
Адвокат Ярмуш предложила ввести аналог ОСАГО для транспортных средств курьеров
  • АГН «Москва»

«Если кто-то осуществляет предпринимательскую деятельность, организовывает курьерские доставки, использует самокаты, транспортные средства, которые выдаются курьерам для того, чтобы осуществлять доставку, то законодательно было бы полезно обязать страховать гражданскую ответственность в случае причинения вреда при доставке товара третьим лицам. Тогда страховое возмещение покроет ущерб, причинённый здоровью граждан в случае наезда курьера. То есть я это поддерживаю», — подчеркнула Ярмуш.

По её словам, также можно ввести аналог ОСАГО для любых других транспортных средств, кроме автомобиля, которые используют курьеры.

«Чтобы это делала страховая компания... Законодатель должен учитывать все варианты доставки, все варианты организации такой работы и продумать, как лучше защитить граждан, которые становятся невольными жертвами», — заключила собеседница RT. 

Ранее Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, предложил обязать сервисы, занимающиеся доставкой, возмещать ущерб, который нанесли гражданам курьеры этих компаний с использованием электротранспорта.

Как подчеркнул юрист, количество наездов на пешеходов, совершаемых работниками служб доставки, передвигающихся на электросамокатах и электровелосипедах, постоянно растёт.

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