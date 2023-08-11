В ЯНАО 99 бизнесменов получили статус социальных предпринимателей
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.
Руководитель окружного филиала фонда «Мой бизнес» Александр Курзаев объяснил, что к мерам поддержки социальных предпринимателей относятся льготы по аренде госимущества, льготные займы, гранты, а также компенсация расходов на ведение деятельности.
Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области заявили, что в кластер социальных инноваций вошли около 70 предпринимателей из региона.