В ЯНАО 99 бизнесменов получили статус социальных предпринимателей

В Ямало-Ненецком автономном округе 99 бизнесменов получили статус социальных предпринимателей.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Руководитель окружного филиала фонда «Мой бизнес» Александр Курзаев объяснил, что к мерам поддержки социальных предпринимателей относятся льготы по аренде госимущества, льготные займы, гранты, а также компенсация расходов на ведение деятельности.

Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области заявили, что в кластер социальных инноваций вошли около 70 предпринимателей из региона.