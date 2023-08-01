Узнать больше

В кластер социальных инноваций вошли 70 нижегородских предпринимателей

Короткая ссылка
В кластер социальных инноваций вошли около 70 предпринимателей из Нижегородской области, заявили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
В кластер социальных инноваций вошли 70 нижегородских предпринимателей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Как отметил замглавы региона Андрей Гнеушев, кластерное объединение позволит формировать новые идеи и вырабатывать передовые практики при развитии социального предпринимательства.

«Этому направлению сейчас уделяется особое внимание, так как оно позволяет расширить ассортимент социальных услуг для нижегородцев, развить социальную инфраструктуру, создать новые рабочие места», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье направили более 14 млрд рублей на оказание соцуслуг в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить