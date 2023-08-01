В кластер социальных инноваций вошли 70 нижегородских предпринимателей

В кластер социальных инноваций вошли около 70 предпринимателей из Нижегородской области, заявили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Как отметил замглавы региона Андрей Гнеушев, кластерное объединение позволит формировать новые идеи и вырабатывать передовые практики при развитии социального предпринимательства.

«Этому направлению сейчас уделяется особое внимание, так как оно позволяет расширить ассортимент социальных услуг для нижегородцев, развить социальную инфраструктуру, создать новые рабочие места», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье направили более 14 млрд рублей на оказание соцуслуг в 2023 году.