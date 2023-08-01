В кластер социальных инноваций вошли 70 нижегородских предпринимателей
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Об этом сообщает ИА «Время Н».
Как отметил замглавы региона Андрей Гнеушев, кластерное объединение позволит формировать новые идеи и вырабатывать передовые практики при развитии социального предпринимательства.
«Этому направлению сейчас уделяется особое внимание, так как оно позволяет расширить ассортимент социальных услуг для нижегородцев, развить социальную инфраструктуру, создать новые рабочие места», — заявил он.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье направили более 14 млрд рублей на оказание соцуслуг в 2023 году.