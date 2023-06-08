В Подмосковье направили более 14 млрд рублей на оказание соцуслуг в 2023 году

В Московской области направили более 14 млрд рублей на оказание социальных услуг в 2023 году, в том числе три миллиарда — на поддержку НКО.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Социальные работники всегда находятся рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Оказывают помощь пожилым гражданам, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, проявляя при этом свои лучшие качества — отзывчивость, порядочность, ответственность», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Получить соцуслуги могут семьи с инвалидами, детьми с трудностями в социальной адаптации, малоимущие и другие категории граждан.

Ранее НСН сообщала, что Москва сотрудничает с 250 социальными НКО.