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В Подмосковье направили более 14 млрд рублей на оказание соцуслуг в 2023 году

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В Московской области направили более 14 млрд рублей на оказание социальных услуг в 2023 году, в том числе три миллиарда — на поддержку НКО.
В Подмосковье направили более 14 млрд рублей на оказание соцуслуг в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Maksym Kapliuk

Об этом сообщает телеканал «360».

«Социальные работники всегда находятся рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Оказывают помощь пожилым гражданам, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, проявляя при этом свои лучшие качества — отзывчивость, порядочность, ответственность», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Получить соцуслуги могут семьи с инвалидами, детьми с трудностями в социальной адаптации, малоимущие и другие категории граждан.

Ранее НСН сообщала, что Москва сотрудничает с 250 социальными НКО.

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