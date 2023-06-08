В Подмосковье направили более 14 млрд рублей на оказание соцуслуг в 2023 году
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Социальные работники всегда находятся рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Оказывают помощь пожилым гражданам, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, проявляя при этом свои лучшие качества — отзывчивость, порядочность, ответственность», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Получить соцуслуги могут семьи с инвалидами, детьми с трудностями в социальной адаптации, малоимущие и другие категории граждан.
Ранее НСН сообщала, что Москва сотрудничает с 250 социальными НКО.