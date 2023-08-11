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В Курганской области передали в суд материалы о травмировании двухлетней девочки на самокате

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В Курганской области завершили расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении 50-летнего жителя. Из-за его действий травмировалась ехавшая на самокате двухлетняя девочка.
В Курганской области передали в суд материалы о травмировании двухлетней девочки на самокате
  • РИА Новости

Материалы дела передали в суд, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в мае в микрорайоне Солнечном. Мужчина обвиняется в том, что из хулиганских побуждений выставил руку, когда мимо него проезжала девочка на самокате. Ребёнок упал и получил травмы.

Наряду с этим стало известно, что в Удмуртии в селе Сюмси 10 августа в результате ДТП пострадала двухлетняя девочка. Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на первый отдел УГИБДД МВД по республике.

Девочка выбежала на проезжую часть, в результате её сбила 40-летняя женщина за рулём ВАЗ-2121. Девочку госпитализировали с травмами.

Ранее председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в Госдуму планируют внести законопроект, в соответствии с которым меру ответственности для водителей, покинувших место ДТП, будут избирать с учётом обстоятельств, побудивших их это сделать.

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