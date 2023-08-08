В Госдуме предложили избирать меру пресечения для покинувших место ДТП водителей с учётом обстоятельств

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в Госдуму планируют внести законопроект, в соответствии с которым меру ответственности для водителей, покинувших место ДТП, будут избирать с учётом обстоятельств, побудивших их это сделать.

В текущий момент водителя, который самовольно покинул место ДТП, согласно ч. 2 ст. 12.27 Кодекса об административных правонарушениях ждёт лишение прав на срок от года до полутора лет или административный арест на 15 суток.

В России нужно ввести ряд категорий для определения меры ответственности автомобилиста, сообщил Нилов в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, стоит разделять намеренное оставление места ДТП и случайное, когда водитель, например, зацепил машину во дворе и, не заметив этого, уехал.

Нилов отметил, что законопроект находится на ранней стадии проработки, однако в осеннюю сессию его планируют внести на рассмотрение в Госдуму.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН прокомментировала известие о том, что Минтранс намерен внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) пункт о штрафах для водителей электросамокатов за нарушение ПДД.