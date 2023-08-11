В Ассоциации индустрии детских товаров отметили подорожание школьного набора на 7—8% за год

Президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.

«Если в прошлом году мы говорили, что 8—10 тыс. было достаточно, то в этом году мы говорим — от 9 тыс. до 11 тыс. или от 10 тыс. до 12 тыс. рублей в зависимости от региона», — уточнила она.

В то же время эксперт отметила увеличение доли отечественной продукции в магазинах. Речь идёт о канцтоварах, например шариковых ручках и карандашах, а также рюкзаках.

Ранее эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина дала советы по подбору рюкзака для школьника.