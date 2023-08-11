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Специалист Мешалкина: для первоклассников стоит выбирать ранец с ортопедической спинкой

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Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина дала советы по подбору рюкзака для школьника.
Специалист Мешалкина: для первоклассников стоит выбирать ранец с ортопедической спинкой
  • Gettyimages.ru

Выбор правильного ранца очень важен, от этого зависит удобство и здоровье ребёнка, напомнила она в беседе с газетой «Известия».

Для первоклассников Мешалкина посоветовала выбирать модели с ортопедической спинкой и жёстким каркасом.

Желательно, чтобы вес изделия не превышал 1,5 кг. Внутрь должен легко помещаться альбом формата А4 и папка для труда, отметила специалист.

Хорошо, если у изделия есть сетчатые вставки, благодаря которым спина будет меньше потеть, широкие лямки с держателем-перетяжкой на груди и прорезиненное дно для защиты содержимого от промокания, заключила она.

Ранее сообщалось, что в Крыму заработали школьные ярмарки, где можно приобрести канцелярские принадлежности, рюкзаки, а также школьную форму, за покупку которой многодетные семьи могут получить компенсацию.

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