Автоэксперт Лигачёв прокомментировал идею возмещать ущерб от курьеров за счёт компаний
- РИА Новости
«С моей точки зрения, доказать, что компания виновата и должна платить, маловероятно. Компании на это, скорее всего, не пойдут. Им эти убытки не нужны. Сейчас все как сумасшедшие ездят. Особенно курьеры, которым каждая минута дорога, скажем так», — считает автоэксперт.
Ранее юрист Соловьёв предложил пострадавшим от курьеров на электросамокатах возмещать ущерб за счёт компаний.
Без страхования указанных видов ответственности курьеры, использующие электротранспорт, к работе допускаться не должны, пояснил собеседник RT.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести обязательный технический осмотр эксплуатируемых в России электрических самокатов.