Автоэксперт Лигачёв прокомментировал идею возмещать ущерб от курьеров за счёт компаний

Автоэксперт Константин Лигачёв в беседе с RT прокомментировал предложение доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста России Ивана Соловьёва обязать сервисы, занимающиеся доставкой, возмещать ущерб, который нанесли гражданам курьеры этих компаний с использованием электротранспорта.

«С моей точки зрения, доказать, что компания виновата и должна платить, маловероятно. Компании на это, скорее всего, не пойдут. Им эти убытки не нужны. Сейчас все как сумасшедшие ездят. Особенно курьеры, которым каждая минута дорога, скажем так», — считает автоэксперт.

Ранее юрист Соловьёв предложил пострадавшим от курьеров на электросамокатах возмещать ущерб за счёт компаний.

Без страхования указанных видов ответственности курьеры, использующие электротранспорт, к работе допускаться не должны, пояснил собеседник RT.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести обязательный технический осмотр эксплуатируемых в России электрических самокатов.