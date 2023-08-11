В Уссурийске обнаружили тело мёртвой женщины в луже

В пресс-службе Минздрава Приморского края заявили, что прохожие нашли в луже на улице в Уссурийске мёртвую женщину и вызвали скорую.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.

«Параллельно была вызвана полиция. Медики констатировали смерть. Признаков насильственных действий на теле предварительно не обнаружено, к реанимации не было показаний», — отметили в министерстве.

В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. Точно сказать, что она умерла в результате утопления, нельзя.

По факту обнаружения мёртвой женщины СК проводит расследование.

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