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В Уссурийске обнаружили тело мёртвой женщины в луже

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В пресс-службе Минздрава Приморского края заявили, что прохожие нашли в луже на улице в Уссурийске мёртвую женщину и вызвали скорую.
В Уссурийске обнаружили тело мёртвой женщины в луже
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.

«Параллельно была вызвана полиция. Медики констатировали смерть. Признаков насильственных действий на теле предварительно не обнаружено, к реанимации не было показаний», — отметили в министерстве.

В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. Точно сказать, что она умерла в результате утопления, нельзя.

По факту обнаружения мёртвой женщины СК проводит расследование.

Ранее сообщалось, что в квартире в Москве было найдено тело режиссёра и театрального постановщика Светланы Джимбиновой.

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