В Уссурийске обнаружили тело мёртвой женщины в луже
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.
«Параллельно была вызвана полиция. Медики констатировали смерть. Признаков насильственных действий на теле предварительно не обнаружено, к реанимации не было показаний», — отметили в министерстве.
В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. Точно сказать, что она умерла в результате утопления, нельзя.
По факту обнаружения мёртвой женщины СК проводит расследование.
Ранее сообщалось, что в квартире в Москве было найдено тело режиссёра и театрального постановщика Светланы Джимбиновой.