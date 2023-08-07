В квартире в Москве найдено тело умершей год назад режиссёра Джимбиновой

В квартире в Москве найдено тело режиссёра и театрального постановщика Светланы Джимбиновой.

Как сообщил источник «Известий», женщина скончалась более года назад.

В полицию обратились соседи по дому на Университетском проспекте, они заявили, что долго не видели Джимбинову.

Прибывшие на место сотрудники вскрыли дверь, после чего обнаружили тело режиссёра на полу. Позднее эксперты установили, что смерть наступила примерно в начале 2022 года.

Джимбиновой было 83 года.

В июле в возрасте 69 лет умер режиссёр, продюсер и сценарист Григорий Любомиров.