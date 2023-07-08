Узнать больше

Умер режиссёр Григорий Любомиров

Короткая ссылка
Режиссёр, продюсер и сценарист Григорий Любомиров умер в возрасте 69 лет.

Информация об этом появилась на сайте Союза кинематографистов России.

Отмечается, что церемония прощания с Любомировым состоится 8 июля в Николо-Архангельском крематории. 

Любомиров был режиссёром и сценаристом передачи «Куклы», а также режиссёром и автором идеи первого российского реалити-шоу «За стеклом».

Несколько дней назад умер сыгравший в фильме «Д'Артаньян и три мушкетёра» актёр и режиссёр Алексей Кузнецов.

Также сообщалось о смерти актёра из «Джентльменов удачи» Владимира Приходько.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить