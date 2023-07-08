Умер режиссёр Григорий Любомиров

Режиссёр, продюсер и сценарист Григорий Любомиров умер в возрасте 69 лет.

Информация об этом появилась на сайте Союза кинематографистов России.

Отмечается, что церемония прощания с Любомировым состоится 8 июля в Николо-Архангельском крематории.

Любомиров был режиссёром и сценаристом передачи «Куклы», а также режиссёром и автором идеи первого российского реалити-шоу «За стеклом».

Несколько дней назад умер сыгравший в фильме «Д'Артаньян и три мушкетёра» актёр и режиссёр Алексей Кузнецов.

Также сообщалось о смерти актёра из «Джентльменов удачи» Владимира Приходько.