Умер режиссёр Григорий Любомиров
Информация об этом появилась на сайте Союза кинематографистов России.
Отмечается, что церемония прощания с Любомировым состоится 8 июля в Николо-Архангельском крематории.
Любомиров был режиссёром и сценаристом передачи «Куклы», а также режиссёром и автором идеи первого российского реалити-шоу «За стеклом».
Несколько дней назад умер сыгравший в фильме «Д'Артаньян и три мушкетёра» актёр и режиссёр Алексей Кузнецов.
Также сообщалось о смерти актёра из «Джентльменов удачи» Владимира Приходько.