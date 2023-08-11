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Губернатор Воробьёв: по 2 млн рублей дадут семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что по 2 млн рублей выплатят семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде.
Губернатор Воробьёв: по 2 млн рублей дадут семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде
  • РИА Новости

Об этом говорится в его Telegram.

«Есть решение о специальных региональных выплатах — 2 млн рублей — семьям погибших», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что тяжелораненым, которые в настоящий момент в реанимации, выплатят по 500 тыс. рублей.

«Госпитализированным с переломами — по 300 тыс. А тем, кто получил лёгкие травмы и находится на амбулаторном лечении, — по 100 тыс. рублей», — добавил он.

Ранее власти Сергиева Посада заявили, что пострадавшие при взрыве получат выплаты из бюджета.

СК России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после взрыва 9 августа в Сергиевом Посаде.

В пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа рассказали в беседе с RT, что после взрыва в Сергиевом Посаде в тяжёлом состоянии остаются шесть человек.

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