В Москве построят 14 школ и десять детсадов по программе КРТ
Об этом информирует НСН.
«24 здания школ и детских садов планируется возвести в 13 районах города», — уточнил Ефимов.
По его словам, эти детсады смогут принять 3,2 тыс. детей, а школы — 7,2 тыс.
Новые учреждения появятся на Пресне, в Черёмушках, Котловке, Медведково и других столичных районах в восьми округах.
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провёл встречу с руководителями строительных компаний региона, где обсудил перспективы развития отрасли.