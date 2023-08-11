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В Москве построят 14 школ и десять детсадов по программе КРТ

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в Москве в первом полугодии утвердили план строительства 14 детских садов и десяти школ по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом информирует НСН.

«24 здания школ и детских садов планируется возвести в 13 районах города», — уточнил Ефимов.

По его словам, эти детсады смогут принять 3,2 тыс. детей, а школы — 7,2 тыс.

Новые учреждения появятся на Пресне, в Черёмушках, Котловке, Медведково и других столичных районах в восьми округах.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провёл встречу с руководителями строительных компаний региона, где обсудил перспективы развития отрасли.

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