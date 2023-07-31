На Сахалине обсудили перспективы развития строительной отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провёл встречу с руководителями строительных компаний региона и обозначил задачи, которые стоят перед отраслью.

Об этом сообщает newizv.ru.

По словам Лимаренко, в ближайшие несколько лет застройщикам предстоит вводить не менее 500 тыс. кв. м жилья ежегодно. Помимо жилья, в регионе будут возводить важнейшие объекты социальной, дорожной, промышленной и коммунальной инфраструктуры.

Так, в этом году завершено строительство детской школы искусств и физкультурно-оздоровительного комплекса в Аниве, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Южно-Сахалинске.

До конца 2023-го должны ввести в строй центр культурного развития в Шахтёрске и ещё ряд школ, спортшкол, детсадов и сельских домов культуры в разных районах.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в двух районах Западного и Северо-Западного административных округов Москвы построят две школы, детский сад, а также образовательный комплекс.