Узнать больше

На Сахалине обсудили перспективы развития строительной отрасли

Короткая ссылка
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провёл встречу с руководителями строительных компаний региона и обозначил задачи, которые стоят перед отраслью.
На Сахалине обсудили перспективы развития строительной отрасли
  • РИА Новости

Об этом сообщает newizv.ru.

По словам Лимаренко, в ближайшие несколько лет застройщикам предстоит вводить не менее 500 тыс. кв. м жилья ежегодно. Помимо жилья, в регионе будут возводить важнейшие объекты социальной, дорожной, промышленной и коммунальной инфраструктуры.

Так, в этом году завершено строительство детской школы искусств и физкультурно-оздоровительного комплекса в Аниве, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Южно-Сахалинске.

До конца 2023-го должны ввести в строй центр культурного развития в Шахтёрске и ещё ряд школ, спортшкол, детсадов и сельских домов культуры в разных районах.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в двух районах Западного и Северо-Западного административных округов Москвы построят две школы, детский сад, а также образовательный комплекс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить