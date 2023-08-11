В Нижнем Новгороде в честь Дня физкультурника на телебашне включат подсветку

В Нижнем Новгороде в честь Дня физкультурника на главной телебашне региона включат тематическую архитектурно-художественную подсветку 11 и 12 августа.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Кроме того, в рамках праздника организуют множество спортивных мероприятий.

В частности, у катера «Герой» примерно 5 тыс. человек вместе сделают зарядку под руководством чемпионок России, Европы и мира по художественной гимнастике Дины и Арины Авериных, чтобы установить рекорд по массовой зарядке.

Также планируется установить два рекорда по подъёму богатырского бревна и гигантской гантели на параде спортсменов.

Ранее сообщалось, что в парках Москвы пройдут спортивные мероприятия по случаю Дня физкультурника в субботу, 12 августа.