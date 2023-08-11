Полиция в Коломне ищет человека, бросившего «коктейль Молотова» в отделение полиции
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию отдела полиции в Коломне», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что полицейские начали поиски неизвестного после осмотра камер видеонаблюдения.
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Также в Воронежской области задержали учительницу истории за попытку поджечь военкомат.