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Полиция в Коломне ищет человека, бросившего «коктейль Молотова» в отделение полиции

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Сотрудники правоохранительных органов начали поиски злоумышленника, бросившего в ночь на 11 августа «коктейль Молотова» на территорию отдела полиции в Коломне Московской области.
Полиция в Коломне ищет человека, бросившего «коктейль Молотова» в отделение полиции
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию отдела полиции в Коломне», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что полицейские начали поиски неизвестного после осмотра камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае возбуждено уголовное дело о попытке поджога военкомата в Находке. Подозреваемому назначен домашний арест.

Также в Воронежской области задержали учительницу истории за попытку поджечь военкомат.

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