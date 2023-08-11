Полиция в Коломне ищет человека, бросившего «коктейль Молотова» в отделение полиции

Сотрудники правоохранительных органов начали поиски злоумышленника, бросившего в ночь на 11 августа «коктейль Молотова» на территорию отдела полиции в Коломне Московской области.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию отдела полиции в Коломне», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что полицейские начали поиски неизвестного после осмотра камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае возбуждено уголовное дело о попытке поджога военкомата в Находке. Подозреваемому назначен домашний арест.

Также в Воронежской области задержали учительницу истории за попытку поджечь военкомат.