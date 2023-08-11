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В Ленинградской области двухлетняя девочка попала в реанимацию после нападения алабая

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В Выборгском районе Ленинградской области собака породы алабай покусала двухлетнюю девочку. Она госпитализирована.
В Ленинградской области двухлетняя девочка попала в реанимацию после нападения алабая
  • РИА Новости

«11 августа в 02:17 в полицию Выборгского района Ленинградской области поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что в 01:50 бригадой скорой помощи... в тяжёлом состоянии доставлена двухлетняя девочка, которая помещена в реанимацию», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данному факту проводится проверка.

Как стало известно 78.ru, инцидент произошёл в четверг вечером около 22:00 на Лесной улице.

Семейная пара собиралась идти домой. Внезапно возле ребёнка появилась собака.

Когда женщина попыталась оттащить девочку в сторону, собака напала на ребёнка. Мужчина попытался их защитить и тоже пострадал.

Ранее стало известно, что в реанимации Магаданской областной больницы умер мужчина, также пострадавший от нападения собак.

Также сообщалось, что в Нижегородской области проводят проверку по факту нападения ротвейлера на ребёнка.

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