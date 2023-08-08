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В Нижегородской области проводят проверку по факту нападения ротвейлера на ребёнка

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В Нижегородской области следователи организовали проверку после нападения собаки на 11-летнего ребёнка в Богородском округе.
В Нижегородской области проводят проверку по факту нападения ротвейлера на ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Родственники ребёнка обратились в правоохранительные органы.

Инцидент произошёл в деревне Бурцево 6 августа. Ротвейлер хотел напасть на трёхлетнего ребёнка, но 11-летний мальчик в попытке спасти оттолкнул малыша и сам стал жертвой нападения собаки, пишет ИА «Время Н».

Мальчик госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области суд обязал администрацию города Ишима выплатить компенсацию детям, пострадавшим от укусов собак.

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