В Нижегородской области проводят проверку по факту нападения ротвейлера на ребёнка

В Нижегородской области следователи организовали проверку после нападения собаки на 11-летнего ребёнка в Богородском округе.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Родственники ребёнка обратились в правоохранительные органы.

Инцидент произошёл в деревне Бурцево 6 августа. Ротвейлер хотел напасть на трёхлетнего ребёнка, но 11-летний мальчик в попытке спасти оттолкнул малыша и сам стал жертвой нападения собаки, пишет ИА «Время Н».

Мальчик госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области суд обязал администрацию города Ишима выплатить компенсацию детям, пострадавшим от укусов собак.