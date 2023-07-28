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Пострадавшим от укусов собак детям в Ишиме выплатят компенсацию

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В Тюменской области суд обязал администрацию города Ишима выплатить компенсацию детям, пострадавшим от укусов собак.
Пострадавшим от укусов собак детям в Ишиме выплатят компенсацию
  • Gettyimages.ru
  • © Atstock Productions

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Отмечается, что за период февраль — май 2023 года в Ишиме шесть детей в возрасте от 10 до 15 лет пострадали от нападений бездомных собак.

Суд взыскал с администрации города 70 тыс. рублей в пользу пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за первые шесть месяцев 2023 года количество случаев нападения животных на людей выросло на 17%. Пострадали 3990 человек.

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