Пострадавшим от укусов собак детям в Ишиме выплатят компенсацию

В Тюменской области суд обязал администрацию города Ишима выплатить компенсацию детям, пострадавшим от укусов собак.

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Отмечается, что за период февраль — май 2023 года в Ишиме шесть детей в возрасте от 10 до 15 лет пострадали от нападений бездомных собак.

Суд взыскал с администрации города 70 тыс. рублей в пользу пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за первые шесть месяцев 2023 года количество случаев нападения животных на людей выросло на 17%. Пострадали 3990 человек.