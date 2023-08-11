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Житель Магадана умер после нападения собак

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В реанимации Магаданской областной больницы умер мужчина, пострадавший от нападения собак.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по региону.

«Житель Магадана, пострадавший от нападения стаи собак, скончался в реанимационном отделении магаданской областной больницы», — заявили в ведомстве.

На данный момент проводится процессуальная проверка происшествия.

Ранее в Тюменской области выплатили компенсацию семье ребёнка после укуса бродячей собаки.

Также сообщалось, что в Нижегородской области проводят проверку по факту нападения ротвейлера на ребёнка.

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