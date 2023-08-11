Житель Магадана умер после нападения собак
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по региону.
«Житель Магадана, пострадавший от нападения стаи собак, скончался в реанимационном отделении магаданской областной больницы», — заявили в ведомстве.
На данный момент проводится процессуальная проверка происшествия.
Ранее в Тюменской области выплатили компенсацию семье ребёнка после укуса бродячей собаки.
Также сообщалось, что в Нижегородской области проводят проверку по факту нападения ротвейлера на ребёнка.