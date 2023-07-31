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В Тюменской области выплатили компенсацию семье ребёнка после укуса бродячей собаки

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Администрация Голышмановского городского округа Тюменской области выплатила компенсацию семье ребёнка, который был госпитализирован после того, как его укусила за руку собака.
В Тюменской области выплатили компенсацию семье ребёнка после укуса бродячей собаки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы региона.

«В ходе проверки было установлено, что собака является бесхозяйной. К причинению телесных повреждений несовершеннолетнему привело бездействие администрации Голышмановского городского округа по отлову бездомных собак», — говорится в сообщении.

Законный представитель ребёнка и местная администрация заключили мировое соглашение: муниципалитет выплатил пострадавшей стороне компенсацию морального вреда.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области суд обязал администрацию города Ишима выплатить компенсацию детям, пострадавшим от укусов собак.

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