В Тюменской области выплатили компенсацию семье ребёнка после укуса бродячей собаки
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы региона.
«В ходе проверки было установлено, что собака является бесхозяйной. К причинению телесных повреждений несовершеннолетнему привело бездействие администрации Голышмановского городского округа по отлову бездомных собак», — говорится в сообщении.
Законный представитель ребёнка и местная администрация заключили мировое соглашение: муниципалитет выплатил пострадавшей стороне компенсацию морального вреда.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области суд обязал администрацию города Ишима выплатить компенсацию детям, пострадавшим от укусов собак.