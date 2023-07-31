В Тюменской области выплатили компенсацию семье ребёнка после укуса бродячей собаки

Администрация Голышмановского городского округа Тюменской области выплатила компенсацию семье ребёнка, который был госпитализирован после того, как его укусила за руку собака.

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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы региона. «В ходе проверки было установлено, что собака является бесхозяйной. К причинению телесных повреждений несовершеннолетнему привело бездействие администрации Голышмановского городского округа по отлову бездомных собак», — говорится в сообщении. Законный представитель ребёнка и местная администрация заключили мировое соглашение: муниципалитет выплатил пострадавшей стороне компенсацию морального вреда. Ранее сообщалось, что в Тюменской области суд обязал администрацию города Ишима выплатить компенсацию детям, пострадавшим от укусов собак.