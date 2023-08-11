После взрыва в Сергиевом Посаде восемь человек остаются без вести пропавшими

На месте взрыва на складе пиротехники на территории Загорского оптико-механического завода завершён основной разбор завалов, без вести пропавшими числятся восемь человек.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа.

«Основной разбор завалов на месте взрыва на территории ЗОМЗа завершён», — говорится в заявлении.

Там добавили, что всего за медицинской помощью обратились 84 человека.

Ранее власти Сергиева Посада заявили, что пострадавшие при взрыве получат выплаты из бюджета.

СК России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после взрыва 9 августа в Сергиевом Посаде.