В МЧС опровергли данные о завершении разбора завалов в Сергиевом Посаде

В МЧС России опровергли информацию о завершении разбора завалов в Сергиевом Посаде.

«Не подтверждаем, работы продолжаются», — заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства по Московской области, комментируя данную информацию.

Уточняется, что в настоящий момент на месте происшествия «проводятся следственные действия».

Ранее СМИ сообщали, что спасатели закончили работы по разбору завалов на месте взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде.

По последним данным Минздрава России, в результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 госпитализированы.