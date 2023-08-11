В МЧС опровергли данные о завершении разбора завалов в Сергиевом Посаде
- РИА Новости
«Не подтверждаем, работы продолжаются», — заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства по Московской области, комментируя данную информацию.
Уточняется, что в настоящий момент на месте происшествия «проводятся следственные действия».
Ранее СМИ сообщали, что спасатели закончили работы по разбору завалов на месте взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде.
По последним данным Минздрава России, в результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 госпитализированы.