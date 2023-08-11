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ТАСС: четверо пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде найдены живыми

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В экстренных службах заявили агентству ТАСС, что четыре человека, числившиеся ранее пропавшими безвести после взрыва в Сергиевом Посаде, были найдены живыми.
ТАСС: четверо пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде найдены живыми
  • РИА Новости

«Установлено местонахождение четырёх человек, которые были в списке пропавших после взрыва», — сказал собеседник агентству.

Отмечается, что в настоящий момент остаётся неизвестной судьба ещё восьми человек.

Ранее сообщалось, что спасатели закончили работы по разбору завалов на месте взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде.

По последним данным Минздрава России, в результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 госпитализированы.

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