ТАСС: четверо пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде найдены живыми
- РИА Новости
«Установлено местонахождение четырёх человек, которые были в списке пропавших после взрыва», — сказал собеседник агентству.
Отмечается, что в настоящий момент остаётся неизвестной судьба ещё восьми человек.
Ранее сообщалось, что спасатели закончили работы по разбору завалов на месте взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде.
По последним данным Минздрава России, в результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 госпитализированы.