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Депутат Бессараб предложила сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов

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Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выступила с предложением, предполагающим сокращение рабочей недели с 40 до 36 часов.
Депутат Бессараб предложила сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

«По этому пути идут многие страны мира, и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной», — сказала она в беседе с «Лентой.Ру».

Как отметила Бессараб, сокращения рабочей недели можно добиться за счёт уменьшения рабочих часов в день.

Депутат добавила, что 36-часовую неделю можно установить за счёт сокращения рабочего дня в пятницу.

Ранее стало известно, что в России могут обязать сокращать рабочий день во время жары в ряде случаев.

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