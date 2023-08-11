Депутат Бессараб предложила сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов
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«По этому пути идут многие страны мира, и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной», — сказала она в беседе с «Лентой.Ру».
Как отметила Бессараб, сокращения рабочей недели можно добиться за счёт уменьшения рабочих часов в день.
Депутат добавила, что 36-часовую неделю можно установить за счёт сокращения рабочего дня в пятницу.
Ранее стало известно, что в России могут обязать сокращать рабочий день во время жары в ряде случаев.