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«Ведомости»: Telegram вошёл в топ-3 сервисов по объёму трафика в России

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Мессенджер Telegram впервые вошёл в топ-3 сервисов с наибольшим объёмом трафика в России.

Об этом пишет газета «Ведомости».

«Telegram в июле 2023 года впервые вошёл в тройку лидеров по объёмам трафика в сети «Билайна», — говорится в статье.

Отмечается, что мессенджер уступил лишь VK и YouTube.

Согласно заявлению «Мегафона» и МТС, в их сетях мессенджер также входит в топ-3 платформ по генерации трафика.

Ранее мобильные операторы заявили о необходимости ежегодного повышения тарифов на 5%.

Также сообщалось, что специалисты исследовали качество мобильной связи в столичном метро.

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