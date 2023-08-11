«Ведомости»: Telegram вошёл в топ-3 сервисов по объёму трафика в России
Об этом пишет газета «Ведомости».
«Telegram в июле 2023 года впервые вошёл в тройку лидеров по объёмам трафика в сети «Билайна», — говорится в статье.
Отмечается, что мессенджер уступил лишь VK и YouTube.
Согласно заявлению «Мегафона» и МТС, в их сетях мессенджер также входит в топ-3 платформ по генерации трафика.
Ранее мобильные операторы заявили о необходимости ежегодного повышения тарифов на 5%.
Также сообщалось, что специалисты исследовали качество мобильной связи в столичном метро.