Власти Астрахани разрешили жильцам дома, где взорвался газ, вернуться в свои квартиры

Жильцы квартир, которые не пострадали от пожара в результате взрыва бытового газа в доме в Астрахани, могут вернуться домой, заявил глава горадминистрации Олег Полумордвинов.

«Жильцы могут возвращаться домой», — написал он в Telegram.

По словам Полумордвинова, специалисты предприятий «Астрводоканал», «Горэлектросеть», а также ПАО «Россети-Юг» и местного ТСЖ восстановили электро- и водоснабжение дома за исключением квартир, пострадавших от пожара.

Ранее он сообщил, что в доме, где произошёл взрыв газа, ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.

Два человека, которые пострадали во время ЧП в доме в Астрахани, сейчас находятся в больнице в тяжёлом состоянии.