Власти Астрахани разрешили жильцам дома, где взорвался газ, вернуться в свои квартиры
- РИА Новости
«Жильцы могут возвращаться домой», — написал он в Telegram.
По словам Полумордвинова, специалисты предприятий «Астрводоканал», «Горэлектросеть», а также ПАО «Россети-Юг» и местного ТСЖ восстановили электро- и водоснабжение дома за исключением квартир, пострадавших от пожара.
Ранее он сообщил, что в доме, где произошёл взрыв газа, ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.
Два человека, которые пострадали во время ЧП в доме в Астрахани, сейчас находятся в больнице в тяжёлом состоянии.