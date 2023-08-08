Пострадавшие в результате взрыва газа в доме в Астрахани находятся в тяжёлом состоянии
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Об этом рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
По его словам, в одной из квартир произошёл хлопок газовоздушной смеси, а затем пожар. Из-за взрыва погибли два человека, медики оказали помощь 13 жильцам на месте.
«Двое с ожогами верхних конечностей доставлены в ожоговое отделение Александро-Мариинской больницы. Состояние тяжёлое», — пишет Бабушкин.
Ранее глава Астрахани Олег Полумордвинов сообщил, что в доме, где произошёл взрыв газа, ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.