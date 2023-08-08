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Пострадавшие в результате взрыва газа в доме в Астрахани находятся в тяжёлом состоянии

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Два человека, которые пострадали во время ЧП в доме в Астрахани, сейчас находятся в больнице в тяжёлом состоянии.
Пострадавшие в результате взрыва газа в доме в Астрахани находятся в тяжёлом состоянии
  • Gettyimages.ru
  • © Phil Fisk

Об этом рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

По его словам, в одной из квартир произошёл хлопок газовоздушной смеси, а затем пожар. Из-за взрыва погибли два человека, медики оказали помощь 13 жильцам на месте.

«Двое с ожогами верхних конечностей доставлены в ожоговое отделение Александро-Мариинской больницы. Состояние тяжёлое», — пишет Бабушкин.

Ранее глава Астрахани Олег Полумордвинов сообщил, что в доме, где произошёл взрыв газа, ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.

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