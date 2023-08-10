В Екатеринбурге спрос на вторичное жильё вырос на 17% в июле

По данным «Авито Недвижимость», в Екатеринбурге на вторичном рынке спрос на квартиры увеличился на 17% в июле этого года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу платформы.

По итогам июля 2023 года в Екатеринбурге увеличился объём предложения квартир на рынке вторичного жилья, говорится в сообщении.

«Также за месяц среди жителей города вырос спрос на покупку подобной недвижимости на 17%. Средняя цена квадратного метра составила 104 тыс. рублей», — отмечают эксперты.

Ранее в «Авито Недвижимость» сообщили о результатах исследования, согласно которым в России спрос на квартиры в новостройках вырос на 17% за месяц. При этом предложение увеличилось на 7%, а цены снизились на 1%.