В Екатеринбурге спрос на вторичное жильё вырос на 17% в июле
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу платформы.
По итогам июля 2023 года в Екатеринбурге увеличился объём предложения квартир на рынке вторичного жилья, говорится в сообщении.
«Также за месяц среди жителей города вырос спрос на покупку подобной недвижимости на 17%. Средняя цена квадратного метра составила 104 тыс. рублей», — отмечают эксперты.
Ранее в «Авито Недвижимость» сообщили о результатах исследования, согласно которым в России спрос на квартиры в новостройках вырос на 17% за месяц. При этом предложение увеличилось на 7%, а цены снизились на 1%.