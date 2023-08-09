В «Авито Недвижимость» провели исследование и выяснили, что в России вырос спрос на квартиры в новостройках на 17% за месяц. При этом предложение увеличилось на 7%, а цены снизились на 1%.

Об этом сообщает газета «Известия».

«На фоне изменения курсов валют в июле рынок недвижимости вновь становится одним из самых надёжных инструментов сохранения средств для покупателей, а застройщики стремятся оперативно пополнять «витрину» предложения», — отметила руководитель направления по развитию транзакционного бизнеса в новостройках «Авито» Мария Жильцова.

По её словам, цены на жильё на первичном рынке больше всего снизились в Красноярске — на 3%, больше всего увеличились в Уфе и Томске — на 5%.

Ранее руководитель вторичной и загородной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин заявил, что в Челябинске спрос на вторичное жильё в июле 2023 года вырос на 40,7% по отношению к 2022 году. Число предложений о продаже снизилось на 14,2%.