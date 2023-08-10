В «Турпомощи» поддержали идею запустить безвизовый групповой туристический обмен с Индией

Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал в беседе с RT заявление российского министра экономического развития Максима Решетникова о том, что Россия направила в Индию предложение, предполагающее запуск безвизового группового туристического обмена между странами.

«Такая техническая возможность, когда ты, условно говоря, не за месяц, а за несколько дней в состоянии принять решение, причём оно будет для тебя экономически выгодно, потому что ты не платишь за визу (такие безвизовые списки бесплатны), это серьёзно облегчает принятие решения. Потому что это не только долговременные туры, но и краткосрочные, которые в экономическом плане достаточно выгодны для очень многих путешествующих не только в Индию, но и вообще в целом мире. Поэтому, безусловно, эта ситуация пойдёт на пользу как индийскому потоку в Россию, так и (потоку. — RT) россиян в Индию», — объяснил Осауленко.

Ранее Решетников сообщил, что Россия направила в Индию предложение, предполагающее запуск безвизового группового туристического обмена между странами.

Он напомнил, что Россия уже запустила безвизовый обмен туристами с Китаем и Ираном, а далее должна последовать Индия.