Мэр Екатеринбурга считает мягким приговор уральцу, оскорбившему ребёнка в шапке с буквой Z
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Я считаю, что мягкое наказание очень», — высказался чиновник.
Он также отметил, что отец ребёнка ушёл добровольно служить в зону специальной военной операции.
«Это дети героев. К ним должно быть особое отношение», — добавил Орлов.
Ранее сообщалось, что екатеринбуржец, который оскорблял в апреле 2023 года мальчика из-за шапки с буквой Z, получил штраф.
25 апреля ГУ МВД по Свердловской области заявило, что бойцы ОМОНа региональной Росгвардии задержали мужчину, который оскорблял ребёнка из-за буквы Z на шапке.