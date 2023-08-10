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Мэр Екатеринбурга считает мягким приговор уральцу, оскорбившему ребёнка в шапке с буквой Z

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал мягким решение суда в отношении 57-летнего Александра Неустроева, который оскорбил ребёнка в шапке с буквой Z. Мужчина получил штраф в размере 7 тыс. рублей.
Мэр Екатеринбурга считает мягким приговор уральцу, оскорбившему ребёнка в шапке с буквой Z
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Я считаю, что мягкое наказание очень», — высказался чиновник.

Он также отметил, что отец ребёнка ушёл добровольно служить в зону специальной военной операции.

«Это дети героев. К ним должно быть особое отношение», — добавил Орлов.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржец, который оскорблял в апреле 2023 года мальчика из-за шапки с буквой Z, получил штраф.

25 апреля ГУ МВД по Свердловской области заявило, что бойцы ОМОНа региональной Росгвардии задержали мужчину, который оскорблял ребёнка из-за буквы Z на шапке.

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